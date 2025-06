Leoni Juve | il Parma stravolge i piani per il futuro del difensore Cambiano le idee per il classe 2006 ecco la posizione dei ducali in vista dell’estate

Il futuro di Giovanni Leoni, promettente difensore classe 2006, continua a catturare l’attenzione delle grandi del calcio italiano. Tuttavia, il Parma ha deciso di blindarlo, cambiando le carte in tavola e resistendo agli assalti di Juventus, Inter e Milan. La strategia dei ducali si fa sempre più chiara: mantenere il talento sotto la propria ala protettrice. Ma quali sono le mosse in vista dell’estate? Ecco cosa potrebbe succedere.

Leoni Juve: il Parma cambia tutto per il futuro del difensore. Novità per il classe 2006, ecco la posizione dei gialloblu in vista dell’estate. Un muro invalicabile. È quello che ha eretto il Parma di fronte all’interesse delle big della Serie A per il suo gioiello, Giovanni Leoni. Il giovanissimo difensore centrale, dopo una stagione d’esordio strabiliante, è finito nel mirino del calciomercato Juve, Inter e Milan, ma il club emiliano ha le idee chiare sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la posizione della società è netta: Leoni è incedibile. Il gioiello del Parma conteso dalle big. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juve: il Parma stravolge i piani per il futuro del difensore. Cambiano le idee per il classe 2006, ecco la posizione dei ducali in vista dell’estate

In questa notizia si parla di: parma - juve - difensore - classe

Leoni Juve, ancora nessun contatto con l’entourage ma… Ci sono importanti novità sul difensore del Parma - Leoni Juve: il difensore del Parma, Giovanni Leoni, è al centro delle attenzioni bianconere. Sebbene non ci siano attualmente contatti con il suo entourage, i rumors si intensificano.

#Juve, non tramonta l'idea #Leoni in difesa: il #Parma chiede 30 milioni La #Juventus non si sarebbe scordata di #Giovanni #Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma: come riportato da "Calciomercato.it", il giocatore sarebbe ancora nei piani dei bianc Vai su Facebook

Translate postGiovanni #Leoni del #Parma è finito nel mirino di Juventus, Milan ed Inter. Il difensore classe 2006 ha maturato 17 presenze e un gol nell'ultima stagione Vai su X

Leoni Juve: il Parma non vuole cedere il giovane difensore; Giovanni Leoni brilla in Parma-Juve, chi è il 18enne che ha annullato Vlahovic e Kolo Muani: È un mostro; Leoni ha stregato le big di Serie A: l'Inter si gioca la carta Chivu, le mosse di Juventus, Milan e Napoli.

Il Parma fa muro per Leoni: le ultime novità sul suo futuro - Stando a quanto afferma Sky Sport, Leoni è un difensore difficile da raggiungere per le tre big Juventus, Inter e Milan. Come scrive tuttojuve.com

Juve, il casting per il difensore continua: Laporte fra i favoriti di Comolli - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il casting della Juventus per acquisire un nuovo difensore non si fermerebbe, anzi avrebbe acquisito un nome nuovo, quello di Aymeric Laporte. Si legge su it.blastingnews.com