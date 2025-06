Leoni Juve i bianconeri non mollano la presa | in Italia concorrenza sempre più spietata tutti gli aggiornamenti sul suo futuro

Leoni Juve, il giovane difensore che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi con le sue performance a Parma, resta al centro di un duello di mercato sempre più acceso. Con la concorrenza italiana e internazionale pronta a mettere le mani su di lui, i bianconeri non vogliono mollare la presa, determinati a blindare il suo talento e ad assicurarsi un futuro da protagonista. Scopriamo gli ultimi aggiornamenti sulla sua possibile destinazione futura.

Leoni Juve, i bianconeri non mollano la presa: in Italia concorrenza sempre più spietata, tutti gli aggiornamenti sul futuro del giovanissimo difensore. Il mercato Juve non molla la presa per Leoni, giovanissimo difensore che nel corso di quest'ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Parma attirando su di sé gli occhi di diverse big. Oltre ai bianconeri, che comunque non mollano la presa e continuano a monitorarlo a distanza, è da segnalare il fortissimo pressing prodotto da Milan e Inter in particolare. Lo scrive il Corriere dello Sport.