Leonardo preoccupazione a Pomigliano | lavoratori e sindacati incontrano il sindaco Russo

Un incontro cruciale si è svolto questa mattina a Pomigliano d’Arco, dove lavoratori e sindacati hanno incontrato il sindaco Russo per discutere delle preoccupazioni legate allo stabilimento Leonardo. In un clima di grande tensione, le parti si sono confrontate sulle sfide future e sulle possibili soluzioni per garantire il lavoro e la stabilità della comunità. La vicenda si sta sviluppando, e le decisioni prese potrebbero segnare un punto di svolta.

POMIGLIANO D’ARCO, 26 GIUGNO – Si è concluso questa mattina, nell’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco, l’incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti dei lavoratori dello stabilimento Leonardo. Presenti il sindaco Raffaele Russo, il vicesindaco Domenico Leone, l’assessore al Lavoro Marianna Manna, il presidente del Consiglio comunale Maurizio Caiazzo e una delegazione delle RSU aziendali, insieme ai rappresentanti territoriali di Fim, Fiom, Uilm e Fismic. Il vertice è stato convocato dal primo cittadino dopo la lettera inviata ieri dalle RSU, all’indomani dello sciopero di due ore per turno indetto a seguito di recenti ispezioni tecniche che avevano alimentato timori su un possibile ridimensionamento dello stabilimento. 🔗 Leggi su Primacampania.it

