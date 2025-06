Leonardo Pieraccioni ironizza sul matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez | Facciamogli la busta così si fa bella figura

Leonardo Pieraccioni, con il suo humor inconfondibile, non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di ironizzare sul matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra battute e sorrisi, l’attore toscano trasforma i preparativi delle nozze più chiacchierate dell’anno in un momento di leggerezza, regalando a tutti un sorriso tra lo scintillio veneziano. E se la busta COS236 si fa bella figura… beh, anche noi!

N on poteva mancare il commento ironico di Leonardo Pieraccioni al matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. L’attore e regista toscano, sempre pronto a sdrammatizzare anche gli eventi più glamour, ha pubblicato un video sui suoi social in cui scherza sui preparativi delle nozze più chiacchierate dell’anno. Con il suo inconfondibile stile toscano, Pieraccioni regala una parentesi divertente in mezzo allo scintillio veneziano. Look matrimonio Bezos-Sanchez a Venezia. guarda le foto «Facciamogli la busta, va sempre bene». Nel video, l’attore parla al telefono con “Cecca” — probabilmente Massimo Ceccherini — e lancia la sua proposta per il regalo perfetto a Bezos: «La vaporella già ce l’ha, pure la pala per la pizza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Leonardo Pieraccioni ironizza sul matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: «Facciamogli la busta, così si fa bella figura...»

