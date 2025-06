Lenergy Pisa Beach Soccer sconfitto in Coppa Italia ai quarti

Una serata di emozioni e sfide intense per il beach soccer italiano: lEnergy Pisa Beach Soccer viene eliminato ai quarti di finale della Coppa Italia, lasciando il campo con il volto sollevato da un cammino difficile. La competizione ha visto protagonisti nomi di talento e strategie avvincenti, tra cui Farmaè Viareggio BS e l’Energy Pisa. Ora, si guarda avanti, pronti a riscrivere le prossime pagine di questa appassionante stagione.

Farmaè Viareggio BS: Carpita, Rombi, Eudin, Bruno Xavier, Camillo Augusto, Alessandro Remedi, Moretti, Santini, Sassari, Gean Pietro, Genovali, Lombardi. All.: Corosiniti. Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Arnesi, Fazzini, Bertacca, Simone Marinai, Hulk, Barsotti, Percia Montani, Datinha, Luca. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

