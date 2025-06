Lei ha un tumore avanzato al polmone ma era il referto sbagliato L’incubo vissuto da un paziente a Pesaro con la bronchite

Pesaro per una semplice bronchite, ma la sua vita è stata sconvolta da un errore medico clamoroso. Dopo aver ricevuto una diagnosi devastante di tumore al polmone avanzato, ha vissuto trenta minuti da incubo, fino a scoprire che si trattava di un referto sbagliato. Un episodio che mette in evidenza l'importanza di controlli accurati e di processi diagnostici affidabili, per evitare che errori simili possano cambiare in modo drammatico il destino di una persona.

Una diagnosi terribile, un errore clamoroso e una mezz’ora vissuta come un incubo. È quanto accaduto a un uomo di 43 anni residente a Pesaro, che ieri mattina si è visto comunicare di avere un tumore al polmone in stato avanzato. Una frase che gli ha cambiato la vita per trenta interminabili minuti, prima che si scoprisse che si trattava semplicemente di uno scambio di referti. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, l’uomo si era recato in ospedale per ritirare gli esiti di alcuni accertamenti fatti a maggio, in seguito a una brutta infezione ai polmoni. Al punto di distribuzione dei referti, è stato fermato da un’addetta che, dopo aver consultato il fascicolo, lo ha informato direttamente della tragica notizia: «Lei ha un tumore ad uno stato avanzato al polmone». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tumore - avanzato - polmone - incubo

Tumore al seno avanzato, nuova terapia ormonale riduce rischio progressione del 56% - Una nuova speranza per le donne con tumore al seno avanzato: una rivoluzionaria terapia ormonale ha dimostrato di ridurre il rischio di progressione della malattia del 56%.

Riduzione del 46% del rischio di progressione o di morte e riduzione del 27% del rischio di morte per i pazienti con #tumore del #polmone a piccole cellule in stadio esteso trattati con la combinazione di #atezolizumab e #lurbinectedina nel mantenimento di p Vai su Facebook

«Lei ha un tumore avanzato al polmone», ma era il referto sbagliato. L'incubo vissuto da un paziente a Pesaro con la bronchite; Pesaro, Lei ha un tumore: dopo la terribile diagnosi scopre che il referto era di un'altra persona; Diagnosi choc: “Lei ha un tumore avanzato”. Ma era il referto sbagliato.

“Lei ha un tumore avanzato al polmone”: poi scopre che il referto è sbagliato - È quanto ha vissuto un 43enne di Pesaro che venerdì mattina si era recato all’ospedale per ritirare delle analisi legate a ... Scrive pupia.tv

Diagnosi choc: “Lei ha un tumore avanzato”. Ma era il referto sbagliato - Mezz’ora da incubo, poi la scoperta: i dati erano sbagliati. Come scrive msn.com