Legnano schianto mortale fra 4 mezzi in viale Toselli | morto centauro di 56 anni

Tragico incidente questa sera a Legnano, dove un violento scontro tra tre auto e una moto ha causato la perdita di vita di un centauro di 56 anni. L’impatto, avvenuto in viale Toselli vicino al Castello, ha sconvolto la comunità . Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questa tragedia che ricorda quanto possa essere fragile la vita sulle nostre strade. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Legnano (Milano), 27 giugno 2025 – Grave incidente stradale questa sera sulla circonvallazione di Legnano, viale Toselli all’altezza del piazzale Primo Maggio, nelle vicinanze del Castello e del parco: uno scontro ha coinvolto tre auto e una moto, in sella alla quale si trovava un uomo di 56 anni che sbalzato dalla sella è carambolato sull’asfalto e ha perso la vita. L’incidente, le cui cause e responsabilitĂ sono al vaglio della Polizia locale di Legnano, intervenuta con diverse pattuglie, si è verificato pochi minuti prima delle 20. Lo schianto è avvenuto all’altezza del distributore di benzina Q8, quindi nei pressi dell’incrocio semaforico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, schianto mortale fra 4 mezzi in viale Toselli: morto centauro di 56 anni

