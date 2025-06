Legnano dà l’addio a un altro negozio storico del centro | dopo 66 anni chiude l’Ottica Gallo

Legnano dice addio a un simbolo di storia e fiducia: dopo 66 anni, l'Ottica Gallo chiude le sue porte. Un negozio amato, che ha accompagnato generazioni di legnanesi nella cura della vista, lascia un vuoto nel cuore del centro cittadino. La sua storica presenza in Galleria Ina rappresenta un capitolo importante della comunità locale. Il tempo cambia, ma l’eredità di Ottica Gallo resterà impressa nella memoria di tutti.

Legnano (Milano), 28 giugno 2025 – Chi ha comprato le lenti a contatto, chi gli occhiali. Il centro cittadino perde un negozio storico che per oltre sei decenni si è occupato della salute degli occhi di tanti legnanesi, ma non solo. Ottica Gallo, dopo 66 anni, chiude. I titolari annunciano la cessazione dell'attività , a partire da agosto. Un punto di riferimento . Collocato in Galleria Ina, è stato un punto di riferimento per miopi, astigmatici e presbiti, anche solo per la semplice misurazione della vista. La serranda che si abbassa definitivamente viene annunciata dai titolari, Guido Nebuloni e Giuseppe Gallo Stampino, desiderosi di ringraziare i clienti che in questi anni li hanno scelti come negozianti di riferimento.