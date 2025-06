Lega un nuovo provvedimento per rafforzare di più la sicurezza

La Lega si impegna a potenziare la sicurezza del Paese, proponendo un nuovo provvedimento volto a rafforzare le misure di tutela per le Forze dell'Ordine. La sicurezza non è solo una priorità , ma un diritto fondamentale per ogni cittadino italiano. Difendere le divise significa proteggere l’intera comunità e garantire un futuro più sicuro per tutti.

