Lega il manifesto di Pontida 2025 | una clamorosa somiglianza

Il conto alla rovescia per Pontida 2025 è iniziato, e la Lega sorprende ancora una volta. Con un manifesto che richiama il celebre volantino del 1990 firmato Bossi, la partita si fa ancora più avvincente: un richiamo nostalgico ma allo stesso tempo un invito a scrivere il futuro. La vostra Pontida, ...

«Conto alla rovescia per Pontida 2025. Appuntamento il 21 settembre, per l’occasione la Lega ha scelto un manifesto che richiama quello, storico, di 35 anni fa». Lo annuncia la Lega postando le due locandine, quella del 20 maggio del 1990, segretario Bossi, e quella nuova di quest'anno. La prima che chiamava sul pratone tutti al “Giuramento di Pontida” con vicino il simbolo della “Lega Lombarda-Lega Nord”, l’ultima con lo slogan “la tua Pontida, liberi e forti” e il simbolo della “Lega-Salvini premier”. Dunque un richiamo al passato che sorprenderà solo i più distratti. L’importanza di richiamare le battaglie del passato, attualizzandole, era stata il perno del discorso di Matteo Salvini al congresso di Firenze, tenuto subito dopo la sua rielezione per acclamazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lega, il manifesto di Pontida 2025: una clamorosa somiglianza

