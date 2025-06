L’editing HDR sbarca su Google Foto e permette di trasformare le foto SDR in HDR

Google Foto si prepara a rivoluzionare il modo di modificare le immagini: grazie all’editing HDR ora è possibile trasformare facilmente le foto SDR in spettacolari scatti HDR. Questo nuovo strumento, annunciato ufficialmente tramite un post sul portale di supporto, sarà disponibile per tutti gli utenti, offrendo un’esperienza di editing più potente e creativa. Scopri come sfruttare questa innovativa funzione e dare nuova vita alle tue fotografie.

Tramite un post sul portale di supporto, Google ha annunciato il rollout per tutti degli strumenti di editing HDR delle foto su Google Foto

