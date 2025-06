L’economista | negoziato difficile | Il peggio arriverà in autunno

L’orizzonte economico si oscura mentre le trattative tra UE e Stati Uniti si complicano sempre di più. La proroga della scadenza del 9 luglio, annunciata recentemente, rivela una realtà ambivalente: la volontà di proseguire il dialogo ma anche la crescente complessità dei negoziati. Secondo l’esperto Carlo Altomonte, il peggio potrebbe arrivare in autunno, lasciando presagire sfide ancora più dure da superare.

Roma, 18 giugno 2025 – Inutile farsi illusioni: la proroga della scadenza del 9 luglio significa due cose. Da una parte, che c'è la volontà di andare avanti e non rompere la trattativa. Dall'altra, che il negoziato è complesso. E Carlo Altomonte, professore di Economia dell'Integrazione Europea all'Università Bocconi di Milano, è convinto che gli Stati Uniti non si accontenteranno di vendere un po' più di gas e di armi all'Ue per chiudere l'intesa. "Siamo pronti a negoziare con ampio margine sulle tariffe commerciali, facendo anche concessioni importanti – spiega –. Ma siamo molto meno disponibili ad affrontare gli altri temi sul tavolo, come il trattamento dei dati, le questioni legate alla privacy, il trattamento fiscale delle piattaforme digitali.