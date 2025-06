Leclerc ci crede | Ora mettiamo pressione alle McLaren! Norris gasato | Mi godo il momento!

Leclerc crede nei propri mezzi e mette pressione alle McLaren, con Norris entusiasta e deciso a dimostrare il suo valore. Il clima in pista si accende, mentre Lando ritrova il sorriso e Charles evidenzia i risultati delle nuove parti. Piastri, terzo, ammira l’imprevedibilità di Lando. È un momento di grande adrenalina, e la corsa si annuncia mozzafiato: il campionato si infiamma, e tutto può succedere.

Lando ritrova il sorriso: "Soddisfatto della prestazione, voglio dimostrare il mio valore". Charles: "Le nuove parti hanno fatto la differenza". Piastri, terzo: "Lando era imprendibile oggi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc ci crede: "Ora mettiamo pressione alle McLaren!". Norris gasato: "Mi godo il momento!"

