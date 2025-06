Lecco rapinavano passeggeri sui treni | arrestati due minorenni

Lecco torna a scuotersi davanti all’ombra della criminalità su treni regionali. Due giovani, un 16enne egiziano e un 17enne italiano, sono stati arrestati per aver rapinato passeggeri con modalità identiche. L’indagine, lunga e articolata, ha portato alla scoperta dei responsabili, dimostrando come il coraggio e la determinazione delle forze dell’ordine possano fare la differenza. La lotta contro la criminalità minorile continua, garantendo sicurezza e tranquillità ai cittadini.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Lecco, su disposizione del Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano, hanno arrestato due minori, un 16enne di origine egiziana e un 17enne italiano, ritenuti responsabili di tre rapine commesse nel mese di febbraio scorso a bordo di treni regionali sulla linea Milano-Lecco, tutte eseguite con la stessa modalità. Gli arrestati sono stati individuati al termine di una complessa attività di indagine da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria, i quali si sono recati presso le residenze degli arrestati in provincia di Lecco per dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare.