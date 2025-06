Leader tra i settori giovanili della città

Il Csl Prato Social Club si distingue ancora una volta come leader tra i settori giovanili della città, grazie a un team tecnico di altissimo livello e a un progetto che punta alla crescita dei giovani talenti. Con conferme e nuovi arrivi, la dirigenza biancazzurra garantisce un futuro promettente per le quattro squadre del settore giovanile. Per il secondo anno consecutivo, il club si conferma protagonista indiscusso nel panorama regionale, puntando a risultati sempre più ambiziosi.

Il Csl Prato Social Club presenta lo staff tecnico del settore giovanile per la stagione 202526. Ad annunciare arrivi e conferme è la dirigenza biancazzurra, che sottolinea come ognuna delle quattro squadre possa contare su mister e vice qualificati. "Per il secondo anno consecutivo siamo leader tra i settori giovanili della città per numero di campionati regionali ed élite – spiega il direttore sportivo del Csl Prato Social Club Antonio Nelson Facchi -. È sempre più dura ma allo stesso tempo è sempre più stimolante per tutti noi indossare questa maglia. Non abbiamo nessuna voglia di accontentarci".

