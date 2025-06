Leader opposizione Ungheria a Pridenon cedete alle provocazioni

In un momento di grande tensione politica e sociale, Peter Magyar, principale oppositore di Viktor Orbán, lancia un appello deciso: “Non cediamo alle provocazioni.” Con parole ferme, invita a mantenere la calma e a respingere ogni tentativo di divisione. Per l’Ungheria, il vero leader è colui che unisce, non divide, proteggendo tutti i cittadini. L'aspirazione, ora più che mai, è un futuro di pace e rispetto reciproco.

"Chiedo a tutti di non cedere ad alcuna provocazione. Se qualcuno oggi a Budapest si farà male, solo Viktor Orbán ne sarà responsabile": lo scrive sui social Peter Magyar, il principale oppositore del premier ungherese e sfidante alle prossime politiche. "Il nostro Paese - afferma - non può più avere un primo ministro che non protegga e rappresenti tutti gli ungheresi. Il compito di un leader di un Paese non è incitare all'odio, ma seppellire le trincee. Non dovrebbe dividere e incitare, ma tendere una mano e proteggere tutti i nostri compatrioti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leader opposizione Ungheria a Pride,non cedete alle provocazioni

In questa notizia si parla di: leader - opposizione - ungheria - pride

Georgia: incarcerato il leader dell’opposizione - In Georgia, cresce la repressione politica: è stato incarcerato Zurab Japaridze, leader dell’opposizione.

Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi In Germania retate all’alba contro la libertà di parola La scusa è combattere l’odio, in realtà si imbocca una china pericolosa. Sulla quale chi dice di difendere i diritti e attacca l’Ungheria per gli ostacoli al gay pride, come la V Vai su Facebook

Leader opposizione Ungheria a Pride,non cedete alle provocazioni; Leader opposizione Ungheria a Pride,non cedete alle provocazioni; Pride di Budapest, la diretta. La provocazione dell’ultradestra: sfila sullo stesso percorso.

Leader opposizione Ungheria a Pride,non cedete alle provocazioni - Se qualcuno oggi a Budapest si farà male, solo Viktor Orbán ne sarà responsabile": lo scrive sui social Peter Magyar, il principale oppositore del ... Scrive ansa.it

Pride a Budapest, tensioni prima del corteo: movimenti neofascisti in piazza contro la “propaganda Lgbt” - È il giorno del corteo per il pride a Budapest, in Ungheria, dove il governo di Viktor Orbàn ha dichiarato illegale tutta la "propaganda Lgbt" ... Come scrive fanpage.it