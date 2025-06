Le ville di Bollate e Lainate I gioielli Arconati e Litta per un’estate anti-afa Tra verde e giochi d’acqua

Le ville di Bollate e Lainate, autentici gioielli architettonici immersi nel verde, sono le mete perfette per un’estate all’insegna della frescura e del divertimento. Con i loro incantevoli giochi d’acqua e giardini storici, Villa Arconati e Villa Visconti Borromeo Litta offrono un’oasi di relax a pochi passi da Milano. Un’esperienza unica che affascina adulti e bambini, creando ricordi indimenticabili tra storia, natura e meraviglie artistiche.

Ville di delizia alle porte di Milano, con i loro giochi d'acqua ancora oggi incantano migliaia di visitatori e, in queste torride settimane, sono la meta ideale per chi cerca un po' di fresco. Sono Villa Arconati di Castellazzo di Bollate e Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate. La prima conosciuta come la "piccola Versailles" per il suo giardino, uno dei pochissimi esempi di giardino formale all'italiana e alla francese della Lombardia, dodici ettari di meraviglie, tra statue, viali alberati, berceau, la voliera con gli amati pavoni ed i giochi d'acqua. Restaurati negli ultimi due anni grazie al progetto finanziato dal Pnrr, sono aperti tutte le domeniche (dalle 11 alle 19 - ultimo accesso alle ore 18) e regalano ai visitatori una fresca, e in alcuni casi inaspettata, passeggiata.