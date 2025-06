Le vacanze vip dei calciatori inglesi a Ibiza dove rubano anche gli orologi

Le vacanze vip dei calciatori inglesi a Ibiza sono ormai leggendarie: tra feste sfrenate, paesaggi mozzafiato e lusso sfrenato, non mancano episodi sorprendenti, come il furto di orologi di pellegrini. Lis Moore, direttrice di Faith Concierge, rivela i dettagli delle richieste esclusive e delle misure di sicurezza adottate da queste star. Ma chi sono i protagonisti di queste fughe da sogno? Scopriamolo insieme.

Ibiza, Vita notturna sfrenata e paesaggi mozzafiato, champagne, macchine da sogno e yacht da mille e una notte e calciatori, tanti calciatori. A lis Moore, direttrice di Faith Concierge e hostess VIP, ha raccontato al Daily Mail le esperienze di lusso, le richieste esagerate e le esigenze di sicurezza che caratterizzano le fughe dei personaggi più noti nel paradiso delle Baleari.. Chi Sono i Protagonisti delle Vacanze Lussuose? Wayne Rooney, Frank Lampard, John Terry, Kieran Trippier, Jude Bellingham, Jobe Bellingham tanto per fare qualche nome. Alis Moore lavora da otto anni nel settore del lusso e vanta un'amicizia di lunga data con Wayne Lineker.

