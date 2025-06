Le vacanze di Emma Marrone | dà il via all'estate tra bikini bandana e abiti trasparenti

Emma Marrone accende l’estate con stile, tra spiagge e serate glamour a Napoli. Dal bikini-bandana della mattina alle trasparenze seducenti della sera, la cantante dimostra che il look estivo è un mix di eleganza e audacia. Scopri come Emma ha sfoggiato le sue scelte fashion più trendy e lasciati ispirare dal suo look irresistibile. Continua a leggere e immergiti nei dettagli di questa vacanza da sogno.

