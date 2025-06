Le rocce più antiche del pianeta? Si trovano in Canada

era del nostro pianeta, un vero e proprio viaggio nel tempo che ci permette di riscoprire le origini della Terra stessa. Scopriamo insieme i segreti di queste antiche pietre e il loro ruolo nel comprendere l'evoluzione del nostro mondo.

Nel remoto nord del Québec, sulle rive orientali della Baia di Hudson, si trova un affioramento roccioso dall’aspetto tranquillo, ma dal valore scientifico enorme: il Nuvvuagittuq Greenstone Belt. Questo frammento di antica crosta terrestre è oggi considerato una delle testimonianze geologiche più antiche mai scoperte, con un’età stimata di 4,16 miliardi di anni. Significa che si tratta di rocce formatesi durante l’Eone Hadeano, la primissima era della Terra, quando il nostro pianeta era ancora giovane, rovente e instabile. Scoprirle e datarle con precisione è stata una sfida durata decenni, ma oggi possiamo considerarle una pagina preziosa del libro che racconta le origini della Terra. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Le rocce più antiche del pianeta? Si trovano in Canada

