LE RAGIONI DELL’ISTINTO di Daniele Pronestì | recensione

Libro di punta dell'estate Bompiani, Le ragioni dell'istinto di Daniele Pronestì è un giallo sorprendente ambientato in una Calabria dove convivono uomini e animali di ogni sorta, prima indagine di un personaggio destinato a incidersi nella nostra memoria: Peppe Bellingeri, lupo della Sila. Trama. Giuseppe Bellingeri: calabrese, ingegnere, agente dei servizi segreti tornato da poco alla vita borghese, lupo grigio. Sì, perché nel mondo narrato in questo romanzo accanto agli umani si muovono altri animali, perfettamente abbigliati e parlanti. Così, quando in un appartamento di Morgese, un paesino nel cuore della piana di Reggio Calabria, viene ritrovato un cadavere, sarà il vicequestore Balbino, orso bruno capo della squadra mobile, a convocare Giuseppe Bellingeri sapendo che conosceva la vittima, una giovane donna innamorata della libertà.