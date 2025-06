Le probabili formazioni di Inter-Fluminense | in 4 lasciano gli USA Thuram recupera?

Lunedì 30 giugno alle 21:00 italiane, l’Inter si prepara a sfidare il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo aver conquistato il primo posto nel girone E grazie alla vittoria contro il River Plate, i nerazzurri puntano a proseguire il cammino trionfale. Con le probabili formazioni pronte e Thuram in recupero, il match promette emozioni e sfide avvincenti. In caso di vittoria, l’Inter troverebbe...

Probabili formazioni di Inter-Fluminense. Lunedì 30 giugno alle ore 21:00 italiane, l’Inter affronterà il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. I nerazzurri hanno conquistato l’accesso alla fase a eliminazione diretta da primi nel girone E, grazie alla vittoria decisiva contro il River Plate all’ultima giornata: un secco 2-0 firmato da Pio Esposito e Bastoni. In caso di successo contro la squadra brasiliana, l’Inter troverebbe ai quarti la vincente tra Manchester City e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. La situazione in casa Inter: Chivu senza quattro infortunati, si attendono i recuperi di Thuram e Frattesi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - probabili - formazioni

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Mamelodi Sundowns-Fluminense, le probabili formazioni e dove vederla https://tinyurl.com/2y6w67l6 #FIFAClubWorldCup #Fluminense #MamelodiSundowns Vai su Facebook

Inter-Fluminense: probabili formazioni, statistiche, data e orario, dove vederla in TV e streaming, tutte le informazioni utili; Inter-Fluminense dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Inter-Fluminense (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabili formazioni.

Inter-Fluminense (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabili formazioni - Dopo aver battuto il River Plate e conquistato il primo posto nel proprio girone, i nerazzurri sbarcano agli ottavi di finale, dove se la vedrann ... Segnala msn.com

Inter-Fluminense: probabili formazioni e dove vederla in tv - Fluminense, 4° impegno per i nerazzurri: probabili formazioni, statistiche, data e orario, dove vederla in TV e streaming, i ... Da eurosport.it