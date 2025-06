Le prime bollette AMAP sono un salasso a Monreale PD all’attacco | Fallimento evidente

Le prime bollette Amap a Monreale sono un vero salasso, scatenando forti polemiche tra cittadini e politica. La gestione del servizio idrico, ancora in fase di transizione, solleva dubbi e critiche, con il Partito Democratico che denuncia un fallimento evidente e un grave errore amministrativo. La situazione si fa sempre più tesa: cosa riserveranno i prossimi mesi ai residenti? È chiaro che qualcosa deve cambiare per garantire trasparenza e equità .

MONREALE – Bufera sulle bollette dell’acqua a Monreale. Dopo il passaggio del servizio idrico ad AMAP (non ancora completato del tutto) il gruppo consiliare del Partito Democratico lancia un durissimo atto d’accusa contro la nuova gestione e l’amministrazione comunale, definendo l’operazione “un grave errore” i cui effetti sono già evidenti. Al centro della polemica ci . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Le prime bollette AMAP sono un salasso a Monreale, PD all’attacco: “Fallimento evidente”

In questa notizia si parla di: prime - bollette - amap - sono

Bollette acqua, prima vittoria per gli utenti; Acqua, il giudice boccia i conguagli retroattivi: Bordighera in rivolta per le prime bollette choc; Capoterra, bollette dell’acqua in arrivo anche a chi ha già versato l’onere 5 anni prima.

Caro bollette: in arrivo le prime erogazioni del bonus - Caro bollette: in arrivo le prime erogazioni del bonus A disposizione 75 milioni per le famiglie e per altri interventi BOLZANO , 08 novembre 2022, 13:24 ... Segnala ansa.it

Aumenti retroattivi sulle bollette dell'acqua di Amap - RaiNews - Aumenti retroattivi sulle bollette dell'acqua di Amap A Palermo e in tutti i comuni dove il servizio idrico è gestito dalla municipalizzata, scatta l'aumento. Si legge su rainews.it