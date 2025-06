Le nuove frontiere del turismo sul Lago di Como | tra sogni appesi agli alberi e Bellini da 46 euro

Le nuove frontiere del turismo sul lago di Como svelano un mix sorprendente tra lusso sfrenato e avventure spontanee. Tra sogni sospesi tra gli alberi e picnic con vista a prezzi accessibili, l’appeal di questa meraviglia lacustre si reinventa continuamente. Quest'estate, tra i giardini e il lungolago, scopri come anche le esperienze più inattese possano trasformare una visita in un ricordo indimenticabile, rendendo il Lago di Como una destinazione per tutti i gusti e tutte le tasche.

Sul Lago di Como, oggi, si può dormire con vista da sogno in due modi: con 51mila euro a settimana, oppure con due corde e un’amaca. La prima opzione è per pochi. La seconda per chi si arrangia con creativitĂ , la via di mezzo spesso manca. Come ogni estate, tra i giardini e il lungolago di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it

