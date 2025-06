Le nozze di Bezos sono un affare da capogiro per Venezia | valgono quasi un miliardo di euro

Le nozze di Jeff Bezos a Venezia rappresentano un affare da quasi un miliardo di euro, portando nelle casse della città oltre 950 milioni di euro. Mentre alcuni attivisti protestano contro la ricchezza del magnate, la realtà è che queste nozze potrebbero essere un'opportunità unica di rilancio economico per Venezia e i suoi abitanti. Una questione di interessi o di opportunità da cogliere al volo?

Contro le nozze di Jeff Bezos a Venezia si è scatenato un bislacco fronte del No, composto da attivisti rossi, ambientalisti e perfino l’Anpi, partigiani anti-capitalisti che protestano contro la ricchezza del signor Amazon. In realtà dovrebbero esserne grati, se solo fossero davvero interessati a Venezia e ai veneziani. Le nozze di Bezos valgono per Venezia 957,3 milioni di euro. Le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, con oltre 200 ospiti p revisti, e un indotto rilevante per l’intero sistema dell’accoglienza e dei servizi, potrebbe infatti generare un impatto economico complessivo di circa da capogiro: quasi un miliardo di euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it