Le nostre eccellenze La rosticceria Tiziana è ’Bottega storica’

Dal 1971, Rosticceria Tiziana è un punto di riferimento per generazioni di famiglie modenesi. La titolare Tiziana Cipolli ha ricevuto dalle mani del sindaco Massimo Mezzetti la targa di “ Bottega storica ” che si assegna alle attività che da almeno 50 anni (25 per le osterie) sono negli stessi locali e hanno, anche negli arredi, elementi di particolare interesse storico artistico, architettonico e ambientale o comunque sono particolarmente significative per la tradizione e la cultura della città. La consegna è avvenuta nella sede della Rosticceria, in viale Amendola, assieme al personale e ad alcuni clienti che hanno festeggiato questo traguardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it