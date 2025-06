Le muse del lago aperta la mostra al Palazzo delle Paure di Lecco

Le muse del lago di Como conquistano Lecco con una mostra affascinante al Palazzo delle Paure, celebrando donne audaci, sensuali e simbolo di bellezza e autenticità. Tra le protagoniste, Justine Mattera avrebbe dovuto presenziare all’inaugurazione, portando con sé il fascino e l’energia del mondo dello spettacolo. È un’occasione unica per scoprire come queste muse incarnano l’armonia tra natura e creatività, aprendo nuove prospettive per il futuro del nostro territorio.

Le muse del lago di Como in mostra a Lecco. Le muse del lago sono donne audaci, sfrontate e sensuali del mondo dello spettacolo, come ad esempio Justine Mattera e Martina Colombari, che incarnano la bellezza naturale e l'anima più autentica del Lario, suggerendo un futuro possibile di armonia tra uomo e ambiente. E proprio una della muse avrebbe dovuto essere presente ieri all'inaugurazione della mostra, cioè Justine Mattera. L'ex showgirl e attrice statunitense naturalizzata italiana alla fine però non si è presentata a Palazzo delle Paure. Restano le foto di lei insieme a quelle delle altre muse, immortalate dalla fotografa Monica Cordiviola.

Le muse del lago. Gli scatti in mostra a Palazzo delle Paure - Le muse del lago di Como prendono vita in una suggestiva esposizione a Palazzo delle Paure, a Lecco. Donne audaci, sfrontate e sensualmente autentiche, come Justine Mattera e Martina Colombari, incarnano la magia del Lario e il desiderio di un futuro in armonia tra uomo e natura.

