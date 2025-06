Le mosse dell’Arengo Riqualificato il parco Tasselli | | Adesso più verde e sicurezza

Il parco Ugo Tasselli di Porta Romana è tornato a vivere, trasformandosi in un’oasi verde sicura e accogliente per tutta la comunità. Grazie a interventi mirati, lo spazio è stato rinnovato con nuove altalene, giochi per bambini e aree di relax, creando un ambiente ideale per il tempo libero e la socialità. Questa riqualificazione rappresenta un passo importante per rendere il quartiere ancora più vivibile e verde.

Uno spazio verde recuperato e migliorato nel quartiere di Porta Romana, che sarà a disposizione dei cittadini. L’amministrazione comunale ha completato la riqualificazione del parco Ugo Tasselli di Porta Romana, in viale Treviri: un lavoro che ha visto la sostituzione di entrambe le altalene, l’installazione di un nuovo gioco per bambini e del tappeto anti trauma, il rifacimento della staccionata e il posizionamento di quattro nuove panchine. "Un intervento importante – ha detto il sindaco Marco Fioravanti –, che permette a tutti gli abitanti del quartiere di usufruire di uno spazio adeguato dove trascorrere del tempo all’aria aperta e che, grazie ai nuovi giochi per i bambini, darà la possibilità ai più piccoli di divertirsi in modo sicuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le mosse dell’Arengo. Riqualificato il parco Tasselli:: "Adesso più verde e sicurezza"

In questa notizia si parla di: parco - tasselli - verde - mosse

Le mosse dell’Arengo. Riqualificato il parco Tasselli:: Adesso più verde e sicurezza.

Le mosse dell’Arengo. Riqualificato il parco Tasselli:: "Adesso più verde e sicurezza" - Al termine dell’estate l’amministrazione ha già pianificato la piantumazione di nuove specie di alberature. Riporta ilrestodelcarlino.it

Ascoli, completata la riqualificazione del parco Ugo Tasselli di Porta Romana - Un lavoro che ha visto la sostituzione di entrambe le altalene, l'installazione di un nuovo gioco per bambini e del tappeto anti trauma, il rifacimento della staccionata e il posizionamento di quattro ... Secondo picenooggi.it