Le migliori serie tv premiate a Riccione | quali sono

Riccione si conferma come capitale delle eccellenze televisive, ospitando la prima edizione dell’Italian Global Series Festival. Tra applausi e riconoscimenti, si sono laureate le migliori serie TV premiate, celebrando talenti e produzioni di altissimo livello. Ma quali sono state le serie vincenti di questa straordinaria manifestazione? Scopriamolo insieme, perché il panorama televisivo italiano e internazionale è in attesa di svelare i suoi protagonisti più brillanti.

Riccione, 28 giugno 2025 – Si è conclusa la prima edizione dell’ Italian Global Series Festival. Sul palco nell’ultima serata due ospiti d’eccezione, insigniti dell’Excellence Award: Carlo Verdone e Dean Norris, volto celebre per il ruolo di Hank Schrader nella serie cult Breaking Bad. Annunciati anche i vincitori dei Maximo Awards 2025 per le categorie Drama, Comedy e Limited Series della prima edizione diretta dal giornalista, critico cinematografico e regista Marco Spagnoli. Categoria drama. Giuria composta da Cristina Comencini (Presidente), Francesco Centorame, Debi Mazar, Margherita Mazzucco, Frank Spotnitz, Clive Standen Migliore serie Doubt (Corea del Sud), prodotta da Ascendio e Woodside, distribuita da MBC Miglior regista Lisa Mulcahy per The Assassin (UK, Germania, Australia, Grecia), prodotta da All3Media International, Amazon Prime Video, Stan, Two Brothers Pictures, ZDF Mediathek, Zweites Deutsches Fernsehen. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it