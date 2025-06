Le mie parole non fermeranno la violenza del giudizio delle persone ma ognuno deve essere libero di vivere come vuole | Marco Mengoni risponde alle critiche

Marco Mengoni, felice e sicuro delle sue convinzioni, affronta con coraggio le critiche esterne, dimostrando come l’arte possa essere un ponte tra emozioni autentiche e messaggi di libertà. Dal palco dello stadio di Napoli, l’artista ci invita a riflettere sull’importanza di vivere senza paure, lasciando alle spalle il giudizio degli altri. Perché, alla fine, ognuno deve essere libero di vivere come vuole, senza che le parole degli altri possano fermare la propria strada.

Felice, concentrato, ma anche sicuro delle sue idee e del concerto spettacolare che ha messo in scena giovedì 26 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli. Abbiamo incontrato Marco Mengoni appena spente le luci dei riflettori. “In questo spettacolo c’è molto di me e di quello che succede, della storia, della nostra società e di come sia possibile una ricostruzione dalle macerie a una città di cristallo. – ha spiegato l’artista -. Non so tutto questo dove mi porterà, come persona dopo tutto quello che ho vissuto nell’ultimo anno che è stato molto difficile. E, a questo punto, non so dove ci porterà la nostra società dato che si è costruita in una città fragile, molto bella ma solo apparentemente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it