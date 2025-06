Le macchine cinesi guadagnano sempre più mercato ma stiamo attenti alle insidie che si nascondono dentro il low cost

Le auto cinesi conquistano sempre più spazio nel mercato globale, ma attenzione alle insidie nascoste dietro il basso costo. Con piani ambiziosi di Xi Jinping, la Cina mira a dominare il settore automobilistico mondiale, puntando a superare giganti come Toyota e Volkswagen. La rivoluzione delle auto elettriche si rivela più complessa e pericolosa di quanto sembri, e capire le sue vere implicazioni è fondamentale per non lasciarsi sorprendere.

Nei piani di Xi Jinping c'è la creazione di un colosso in grado di tenere testa a Toyota e Volkswagen con l'obiettivo, in futuro, di diventare il numero uno al mondo per unità vendute La rivoluzione della macchina elettrica è molto più profonda e velenosa di quel che appare in superficie.

AUTO CINESI IN EUROPA: QUOTA AL 10% ENTRO IL 2030 (Il Sole 24 Ore, Alberto Annicchiarico, 20 giugno 2025, 09:00 CEST) Il Global Automotive Outlook 2025 di AlixPartners prevede che i marchi cinesi di auto raddoppieranno la loro quota di mercato in

Le auto cinesi costeranno sempre meno, cosa cambierà nel 2025?; Italiani propensi a comprare auto cinesi ma che costino meno di 30 mila euro; L'effetto boomerang dei dazi Ue contro le auto elettriche cinesi: ora Pechino invade l'Europa con veicoli a benzina e diesel - I dati.

Auto, i cinesi hanno più che raddoppiato la quota di mercato in Europa - I marchi automobilistici cinesi sono stati il principale motore della crescita delle vendite di nuove vendite a maggio in Europa raddoppiando i volumi del 111%.

Il mercato auto in Europa segna il passo, mentre i cinesi avanzano - Mentre a livello globale le immatricolazioni di automobili tornano a crescere, recuperando il terreno perso durante la pandemia, l'Europa continua a mostrare segni di affaticamento.