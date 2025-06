Le incredibili fandonie di Conte che non voleva il lockdown ma a decidere erano altri da Draghi al PD a Mattarella

Le parole di Giuseppe Conte durante la crisi sono state spesso al centro di fraintendimenti e polemiche, rivelando una realtà ben diversa da quella ufficiale. Dietro l’immagine di un leader combattente si nascondono dinamiche complesse, orchestrate da poteri invisibili che hanno plasmato le decisioni del nostro Paese. Ma qual è davvero il volto di quei mesi così intensi? Scopriamolo insieme, analizzando i retroscena e le contraddizioni di questa figura controversa.

In realtà lui fu l'esecutore convinto di un esperimento per conto di poteri extrastatali ed extrataliani. E come era tronfio in quei mesi allucinanti! La faccia tosta dei politici è impagabile e quella di Giuseppe Conte è leggendaria: si presenta dal direttore della Verità Belpietro e dopo 5. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Le incredibili fandonie di Conte che "non voleva il lockdown ma a decidere erano altri", da Draghi al PD a Mattarella

