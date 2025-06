Le fatture false sono diventate i kalashnikov delle mafie moderne

Le fatture false stanno assumendo un ruolo sempre più insidioso nel panorama criminale, diventando armi silenziose e potenti nelle mani delle mafie moderne. Il generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere dello Scico evidenzia come i clan sfruttino la frode fiscale per infiltrare l’economia legale, con le organizzazioni cinesi che hanno ideato un sistema bancario clandestino per gestire i patrimoni illeciti. Un fenomeno che richiede attenzione e azioni concrete per smantellare queste reti occulte.

Il generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere, comandante dello Scico (Gdf): «I clan utilizzano in modo sempre più raffinato le frodi fiscali per inquinare l'economia legale. I sodalizi cinesi hanno creato un sistema bancario clandestino per gestire i soldi sporchi».

