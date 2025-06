Le farmacie di Sesto Fiorentino non venderanno più prodotti israeliani | la delibera è comunale

In un gesto senza precedenti, le farmacie di Sesto Fiorentino hanno deciso di non vendere più prodotti israeliani, seguendo la deliberà comunale 232. Questa iniziativa pionieristica in Italia coinvolge tutte le farmacie comunali gestite da Afs Spa, riflettendo una posizione forte e decisa del Comune. Ma quali saranno le ripercussioni di questa scelta? La decisione apre un dibattito importante su economia, politica e solidarietà.

Stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane. La delibera comunale coinvolge tutte le farmacie di Sesto Fiorentino (comunali). È la prima iniziativa comunale in Italia: infatti, Azienda Farmacie e Servizi Spa (Afs Spa), partecipata al 100% dal Comune di Sesto è anche proprietaria di otto farmacie sul territorio. La delibera è stata approvata dalla giunta guidata dal sindaco Lorenzo Falchi (Sinistra Italiana). Farmacie di Sesto Fiorentino dicono stop a farmaci israeliani. Le otto farmacie del territorio hanno aderito alle campagne di boicottaggio dei prodotti realizzati da aziende israeliane o a capitale israeliano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le farmacie di Sesto Fiorentino non venderanno più prodotti israeliani: la delibera è comunale

Via i prodotti israeliani dalle farmacie comunali, il boicottaggio di Sesto Fiorentino - In un gesto di solidarietà e coerenza, le farmacie comunali di Sesto Fiorentino hanno deciso di sospendere la vendita di prodotti israeliani, dai farmaci alle attrezzature mediche.

Sesto Fiorentino, dal 1° luglio stop ai prodotti israeliani nelle farmacie comunali: è il primo caso in Italia. La delibera dell’Azienda farmacie e servizi, partecipata al 100% dal Comune, esclude farmaci, parafarmaci e cosmetici di aziende israeliane, con eccezion Vai su Facebook

Sesto Fiorentino contro Israele, boicottaggio di prodotti israeliani da farmacie comunali, sindaco Falchi: “Governo Netanyahu criminale" Vai su X

