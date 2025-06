Le farmacie boicottano i prodotti israeliani | ecco dove

In un gesto che sta facendo discutere, le farmacie comunali di Sesto Fiorentino hanno deciso di mettere in pausa la vendita di farmaci provenienti da aziende israeliane. Un esempio che si sta diffondendo, sollevando domande e riflessioni sul ruolo delle istituzioni nella politica di boicottaggio. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta e come reagiscono i cittadini? Scopriamolo insieme.

L'ultimo caso a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, dove tutte le farmacie comunali hanno deciso per lo stop alla vendita di farmaci prodotti da aziende israeliane.

Via i prodotti israeliani dalle farmacie comunali, il boicottaggio di Sesto Fiorentino - In un gesto di solidarietĂ e coerenza, le farmacie comunali di Sesto Fiorentino hanno deciso di sospendere la vendita di prodotti israeliani, dai farmaci alle attrezzature mediche.

Sesto Fiorentino, le farmacie boicottano i prodotti delle aziende di Israele. “Odora di antisemitismo” - Stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane o realizzati con capitale ... Segnala iltempo.it

Le farmacie di Sesto Fiorentino boicottano i farmaci made in Israele - Stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane in tutte le farmacie comunali di Sesto Fiorentino ... corrierefiorentino.corriere.it scrive