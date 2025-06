Le bandiere nere la polizia a perdita d’occhio | col Pride abbiamo vinto divieti e provocazioni di Orbàn e della destra | il racconto da Budapest

Budapest si è tinta dei colori dell’arcobaleno, sfidando le bandiere nere della repressione e dimostrando che la lotta per i diritti umani non si arrende. Con oltre 200mila partecipanti, il Pride più grande della storia ungherese ha trasformato un tentativo di provocazione in un trionfo di libertà, inclusione e solidarietà internazionale. E tra le voci in strada, anche quella degli attivisti italiani: un esempio di speranza e resilienza che va oltre i confini.

Budapest ha smentito Viktor Orbán: in oltre 200mila hanno sfilato per le strade della capitale ungherese, nel Pride più grande della storia del Paese. Una partecipazione che ha trasformato una parata sotto attacco in una marcia per i diritti umani e la libertà di espressione, con attivisti da tutta Europa, famiglie, studenti, comunità religiose e sindaci delle grandi città. In mezzo a loro, anche una delegazione italiana guidata da Arcigay, Roma Pride, Torino Pride e altre realtà del movimento LGBTQIA+. “È stato un successo straordinario – racconta Gabriele Piazzoni, presidente di Arcigay –. Paradossalmente, il tentativo di proibire il Pride ha avuto l’effetto contrario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Le bandiere nere, la polizia a perdita d’occhio: col Pride abbiamo vinto divieti e provocazioni di Orbàn e della destra”: il racconto da Budapest

In questa notizia si parla di: pride - bandiere - nere - polizia

Roma Pride 2025, portavoce: “Presenti bandiere sia palestinesi che ebraiche” - …quali siano le motivazioni di ogni singolo partecipante. Tuttavia, il messaggio che vogliamo trasmettere è di solidarietà e unità: il Roma Pride 2025 sarà un'occasione per ricordare che i diritti umani e la pace sono valori universali, che devono essere difesi e condivisi da tutti.

Il 28 GIUGNO 2025 sfileremo a Budapest per difendere la libertà non solo di essere sé stess?, ma di manifestare liberamente! L’Ungheria di Orban ha dichiarato il Pride illegale e minaccia di perseguire, attraverso il riconoscimento facciale, chiunque tra Vai su Facebook

“Le bandiere nere, la polizia a perdita d’occhio: col Pride abbiamo vinto divieti e provocazioni…; Guida alle bandiere LGBT+: chi le ha disegnate e cosa significano; Neonazisti interrompono il gay pride di Detroit e urinano sulla bandiera di Israele.

Bandiere arcobaleno, Budapest si prepara al Pride contro i divieti - Le bandiere arcobaleno simbolo del Pride LGBTQ+ sono esposte nella capitale ungherese Budapest in vista del marcia del Pr ... Segnala msn.com

Budapest, in 35mila al Pride. L'ultradestra blocca il ponte della città, la polizia non interviene - Almeno 35mila persone, secondo gli organizzatori, per il Pride di Budapest, che ha sfidato il divieto governativo voluto da Orban. tg.la7.it scrive