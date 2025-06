Le accuse del quotidiano Haaretz all' Idf e la guerra interna a Israele

Il quotidiano Haaretz scuote l’opinione pubblica con un'inchiesta che solleva dubbi e polemiche sulla condotta dell’IDF durante il conflitto a Gaza. Le accuse di ordini di sparare sui civili disarmati alimentano il dibattito internazionale, rivelando tensioni interne e sfide morali di un'operazione complessa. Un’analisi che invita a riflettere sulle conseguenze di decisioni così delicate in un contesto di guerra.

Il giornale israeliano Haaretz ha pubblicato un articolo dal titolo: "Ai soldati dell'Idf è stato ordinato di sparare deliberatamente contro i cittadini di Gaza disarmati in attesa di.

Il quotidiano Haaretz lancia l’accusa secondo cui ai militari sarebbe stato ordinato di sparare sulle persone in cerca di aiuti. Il governo respinge le accuse Vai su Facebook

Le accuse del quotidiano Haaretz all'Idf e la guerra interna a Israele - Il governo spagnolo e il Pd di Elly Schlein si definiscono pacifisti ma è facile esserlo dentro la Nato in Europa occidentale. Secondo ilfoglio.it

