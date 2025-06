Lazio sfrattato da Formello l' ex falconiere licenziato per il caso della protesi peniena

Una vicenda che scuote l’ambiente sportivo e non solo, segnando un episodio di grande rilevanza per il club laziale. Dopo ripetuti inviti a lasciare gli spazi di Formello, la società ha deciso di agire legalmente per tutelare la propria immagine e il rispetto delle norme. La questione, legata anche a un ex falconiere coinvolto in un caso bizzarro, apre un capitolo delicato sulla gestione e i valori del Lazio.

"La Società, dopo numerosi inviti a liberare spontaneamente l'immobile, ha agito nelle sedi competenti nella volontà di garantire ordine, legalità e decoro all'interno delle proprie strutture", si legge nel comunicato ufficiale.

