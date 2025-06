Lazio | la Covisoc blocca il mercato il punto della situazione

Roma, 28 giugno 2025 – La Lazio si trova improvvisamente bloccata dal provvedimento della Covisoc, che interrompe di colpo il mercato estivo. Una svolta inaspettata che scuote le strategie del club e mette a rischio i piani di rendimento della squadra. Con le cessioni già avviate e gli ingaggi pronti a prendere forma, l’attenzione ora si concentra su come la società possa superare questa incertezza per mantenere il progetto competitivo.

Roma 28 giugno 2025 - La notizia ha colpito l'ambiente laziale come un fulmine a ciel sereno. Una news di quelle brutte che arrivano all'improvviso e come d'incanto cambiano completamente i piani del mercato estivo. Le intenzioni della Lazio per la prossima sessioni erano chiare ed evidenti: prima le cessioni, poi il passaggio agli ingaggi, con l'obiettivo di rendere le rotazioni quanto più favorevoli al gioco dell'allenatore. Nella giornata di giovedì è però arrivata la stangata che mette un blocco vero e proprio alle trattative in entrata della squadra biancoceleste. La Covisoc ha infatti imposto il blocco del mercato in entrata per questa sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net