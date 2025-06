Lazio finisce la saga Juan Bernabé | sfrattato l’ex aquilifero dal suo appartamento di Formello

Dopo mesi di tensioni e polemiche, la storia di Juan Bernabé con la Lazio si conclude nel peggior modo possibile: lo sfratto dall’appartamento di Formello. L’ex giocatore, licenziato bruscamente per comportamenti ritenuti incompatibili con i valori del club, ora si trova senza una casa all’interno del centro sportivo. Una vicenda che solleva interrogativi sulla gestione delle relazioni tra società e atleti oltre il campo. La fine di questa saga segna un capitolo difficile per tutti i protagonisti coinvolti.

Di Juan Bernabé a Formello non c'è più traccia. A oltre sei mesi dal licenziamento in tronco per «comportamenti incompatibili con i valori etici del club», l'ex aquilifero della squadra biancoceleste è stato sfrattato dall'appartamento che occupava all'interno del centro sportivo laziale. A darne comunicazione è la stessa società, forte dell'ordinanza di sfratto emessa dal giudice del tribunale di Tivoli. L'uomo, dopo il polverone provocato dalla pubblicazione sui social delle immagini post operazione di protesi peniena, si era barricato nelle sue stanze spiegando di non potersi muovere perché in convalescenza.