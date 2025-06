Lazio arriva l’annuncio ufficiale della società | È stato cacciato!

La Lazio si trova a un bivio cruciale: l'annuncio ufficiale della società conferma un cambio drastico alla guida, con il manager recentemente licenziato. La crisi economica e le difficoltà di liquidità stanno mettendo a dura prova il club biancoceleste, che ora si trova costretto a vendere per rimettersi in carreggiata. Quali sono le conseguenze di questa decisione e come influenzeranno il futuro della squadra? Scopriamolo insieme.

La Lazio ha comunicato con una nota ufficiale sul proprio sito una notizia definitiva a livello societario La Lazio è in grosse difficoltà economica e ora vendere è una vera e propria necessità per la società biancoceleste. La questione sull’indice di liquidità sta tenendo banco nella Capitale con il valore che a fine marzo 2025 risultava al di sotto della soglia minima. (Ansa) – tvplay.it A tutto ciò va aggiunto anche l’indice di indebitamento e il costo del lavoro allargato: tre problemi che hanno portato al blocco del calciomercato in entrata. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Lazio, arriva l’annuncio ufficiale della società: “È stato cacciato!”

In questa notizia si parla di: lazio - ufficiale - società - arriva

Lazio Juve, il Giudice Sportivo tocca anche le casse biancocelesti: i tifosi laziali si sono resi protagonista di quel gesto durante la sfida dell’Olimpico. Il comunicato ufficiale - Dopo la 36^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti contro la Lazio a causa di comportamenti inadeguati dei tifosi durante la sfida contro la Juventus all'Olimpico.

UFFICIALE - Sarri lascia la Lazio? Arriva il comunicato della società I DETTAGLI: https://shorturl.at/Q9w0z Vai su Facebook

Eccellenza. Altro colpo per la Lodigiani Calcio 1972, ufficiale l'arrivo di un attaccante; Lazio, UFFICIALE: Sarri è il nuovo allenatore, le cifre e le richieste. Lotito: Bentornato a casa, Comandante; Lazio, la società rompe il silenzio: Nessun ridimensionamento.