L' azienda che aiuta il suo Comune donando un' auto alla Polizia locale dopo l' incendio

Un gesto di generosità e solidarietà che fa la differenza: Atv Spa si distingue ancora una volta, donando una Jeep Avenger al Comune di Colico per supportare la Polizia Locale dopo il recente incendio. Un esempio di collaborazione tra azienda e comunità, volto a rafforzare la sicurezza e il senso di unità nel territorio. Questa donazione testimonia come il bene comune possa nascere da gesti concreti e significativi.

Un grande gesto di solidarietà per aiutare un'Amministrazione comunale, quella di Colico, colpita di recente da un grave episodio di vandalismo. Lunedì 23 giugno il Comune di Colico ha accettato, con delibera immediatamente eseguibile, la donazione di una nuova Jeep Avenger da parte di Atv Spa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: comune - azienda - aiuta - donando

Monteluce, operazione Comune-Azienda Ospedaliera anti-bivacchi e covi del crimine - A Monteluce, un’area da tempo abbandonata e segnalata dai cittadini per attività sospette, è tornata sotto i riflettori grazie a un’operazione congiunta tra Comune e Azienda Ospedaliera di Perugia.

Grande passo avanti per il trasporto pubblico a Napoli! Oggi è stato firmato un importante contratto di comodato d'uso gratuito con l'Azienda Napoletana Mobilità (ANM) per la messa a disposizione di nuovi autobus. Questa iniziativa è stata accompagnat Vai su Facebook

L'azienda che aiuta il suo Comune donando un'auto alla Polizia locale dopo l'incendio; “Una scelta in Comune”. Più facile decidere di donare gli organi; Il cuore di Milkline. Con il suo aiuto ha contribuito a donare un sorriso.

Al via l’iniziativa “Catania aiuta a donare” in 6 piazze della città: il calendario - LiveUnict - L'iniziativa ha come obiettivo quello di raccogliere sangue e contribuire alla ricerca del plasma iperimmune. Come scrive catania.liveuniversity.it

Bellocchi sarà smart con le ciclabili. Azienda dona i progetti al Comune - Il Resto del Carlino - Techfem, azienda fanese bike friendly, ha donato al Comune un studio di fattibilità per la realizzazione di 5 percorsi ciclabili, per un totale di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it