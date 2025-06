L'avvocato di Andrea Sempio | Contro di lui nulla di concreto ma temo salti fuori una testimone che lo accusa

L’avvocato di Andrea Sempio esprime preoccupazione per una possibile testimonianza inaspettata che potrebbe incriminare il suo assistito, anche se al momento non ci sono prove concrete. La tensione cresce mentre si attendono sviluppi cruciali nel caso di Garlasco, alimentando l’angoscia di una verità ancora da svelare. Massimo Lovati, uno degli avvocati di Sempio, è determinato a difendere il suo cliente, convinto che la giustizia possa ancora fare luce su questa intricata vicenda. Continua a leggere.

La preoccupazione di Massimo Lovati, uno degli avvocati che difendono Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco: "Temo che da un momento all’altro possano tirar fuori qualche coniglio dal cilindro. Più che gli accertamenti su sangue e Dna mi preoccupa questo fronte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Il cerchio si limita a sette persone: i cognati Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi, la nipote Stefania «fino all’acquisto dell’autovettura marca Smart» e quattro amici del figlio Marco: Alessandro Biasibetti, Mattia Capra, Roberto Freddi e Andrea Sempio. Stop. È Vai su Facebook

Lovati: «Ci sono voci di una testimone che accuserebbe Andrea Sempio». Prove incerte, indizi deboli e vecchi o; Massimo Lovati, avvocato di Sempio: «A suo carico niente di concreto, ma temo che salti fuori un teste contro di lui. Fine dell'incubo sul Fruttolo»; Andrea Sempio, l'amico Mattia Capra: «Non l'ho mai sentito parlare di Chiara. Se temo l'indagine? Sono innocen.

Andrea Sempio, l'amico Mattia Capra: «Non ha mai parlato di Chiara. Siamo ancora uniti. Se temo l'indagine? Frequentavo la casa, ma sono innocente» - Non solo le foto di Marco Poggi in vacanza: nel corso della puntata di Quarto Grado in onda venerdì 27 giugno su Rete 4 è andata in onda anche un'intervista esclusiva a ... Lo riporta msn.com

Andrea Sempio, l'amico Mattia Capra: «Non ha mai parlato di Chiara, siamo ancora uniti» - Non solo le foto di Marco Poggi in vacanza: nel corso della puntata di Quarto Grado in onda venerdì 27 giugno su Rete 4 è andata in onda anche un'intervista esclusiva a ... Da msn.com