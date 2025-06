Lavoro stop emarginazione Esperti e istituzioni in campo

Nel cuore di Firenze, tra i verdi incantevoli di Villa Favard, nasce un nuovo appuntamento che unisce riflessione e azione contro l’emarginazione. “Incontriamoci in zonA” è la prima edizione di una kermesse dedicata a coinvolgere esperti, istituzioni e cittadini in un dialogo costruttivo per promuovere inclusione e solidarietà. Un’occasione unica per contribuire a un cambiamento reale: il futuro si costruisce insieme, e questa manifestazione è solo l’inizio di un percorso condiviso.

FIRENZE Un mix tra riflessione e aggregazione da vivere in una delle aree verdi più belle di Firenze, il parco di Villa Favard in zona Rovezzano. È solo alla prima edizione " Incontriamoci in zonA ", la kermesse organizzata da Anpas Zona Fiorentina, ma promette già bene per il futuro. La manifestazione prenderà il via il prossimo giovedì con il primo panel di discussione dedicato al tema scelto per l'iniziativa di quest'anno, quello della povertà: in particolare si parlerà di " Povertà e lavoro " e del fenomeno dei cosiddetti working poor (cioè i lavoratori poveri, coloro che pur avendo un lavoro, non guadagnano abbastanza per superare la soglia di povertà e vivere dignitosamente) con rappresentanti delle associazioni di categoria, dei sindacati, dell'Ispettorato del Lavoro e di Dimitri Bettini presidente Anpas Regionale Toscano.

