Lavori per 100 miliardi sull’alta velocità Gruppo FS | Un anno da record

l'evoluzione di un’Italia più verde, efficiente e connessa. Con investimenti senza precedenti, il futuro della mobilità sostenibile sta prendendo forma, promettendo un cambiamento radicale nel modo di viaggiare. Passeggeri, pendolari e cittadini potranno seguire passo passo questa trasformazione, vivendo una nuova era di mobilità che unisce tecnologia, sostenibilità e innovazione.

II futuro della mobilità sostenibile in Italia è già iniziato, grazie al piano quinquennale di Gruppo Ferrovie dello Stato che ha stanziato 100 miliardi di euro per rendere la rete ferroviaria più veloce, connessa, sicura e sostenibile. Il 2025 si preannuncia come un anno da record, segnato da un'intensa attività cantieristica, da una modernizzazione strutturale senza precedenti. Passeggeri, pendolari e cittadini potranno seguire passo passo questo grande sforzo tecnico grazie a un progetto di comunicazione trasparente. È infatti attiva una campagna di comunicazione su scala nazionale che accompagna questo imponente piano di interventi.