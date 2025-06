Lavori in corso all' ospedale Castiglione del Lago | si smonta la gru

Lavori in corso all’Ospedale di Castiglione del Lago: lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio, si procederà allo smontaggio della gru, simbolo di un importante intervento di ristrutturazione. Questa operazione, fondamentale per completare le opere di riqualificazione, comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità e all’accesso all’ospedale. La vostra collaborazione e pazienza sono fondamentali per il buon esito dei lavori e il miglioramento dei servizi sanitari.

Lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio si procederà allo smontaggio e rimozione della gru situata presso l’ospedale di Castiglione del Lago dell’Usl Umbria 1, a conclusione della fase principale dei lavori di ristrutturazione, con chiusura dell'ingresso da via Belvedere. Questa operazione sarà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

