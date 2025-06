Lavori di posa di una condotta del teleriscaldamento previste modifiche alla viabilità

A Ferrara, a partire da lunedì 30 giugno, il traffico in via Foro Boario subirà modifiche temporanee per permettere i lavori di posa della condotta del teleriscaldamento. Queste variazioni sono essenziali per garantire un intervento efficiente e sicuro tra via Bologna e via Barlaam-Recchi. Rimani aggiornato sulle novità iscrivendoti al canale WhatsApp di FerraraToday e scopri come queste modifiche miglioreranno il servizio di riscaldamento nella tua città.

Dalla giornata di lunedì 30 giugno, nel tratto di via Foro Boario a Ferrara, tra via Bologna e via Barlaam-Recchi, sono previste modifiche alla viabilità, fino al termine degli interventi. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Le modifiche sono funzionali a consentire l'esecuzione di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: modifiche - viabilità - lavori - posa

Cantieri sulla statale Tosco-Romagnola: strade chiuse e modifiche alla viabilità - Ravenna, 16 maggio 2025 - A partire da lunedì 19 maggio, la viabilità lungo la statale 67 ‘Tosco-Romagnola’ subirà modifiche significative a causa di importanti cantieri.

Lavori estivi in via Fago – attenzione alle modifiche alla viabilità Dal 16 giugno all’8 agosto 2025 SEAB eseguirà gli ultimi lavori di posa condotte gas e asfaltatura in via Fago. I lavori saranno suddivisi in 3 fasi con diverse chiusure stradali: 1 Dal 16/06 Vai su Facebook

Modifiche alla viabilità per la posa della nuova rete gas in via Crocetta; Temporanee modifiche alla viabilità in viale Po a Ferrara per lavori di posa della fibra ottica; Modifiche alla viabilità in occasione dei lavori di teleriscaldamento in via Nullo.