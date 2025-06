Lavori di pavimentazione e sistemazione verde doppia chiusura in autostrada nel Padovano

Preparatevi a un'efficace pianificazione del viaggio: una doppia chiusura lungo l'autostrada A13 nel Padovano interesserà i viaggiatori tra le 21 di lunedì 30 giugno e le 5 di martedì 1 luglio, per lavori di pavimentazione e sistemazione del verde. La chiusura, tra Terme Euganee e Padova Sud in direzione Padova, coinvolgerà anche l’area di servizio "San Pelagio est"...

Doppia chiusura in vista in territorio padovano sull'autostrada A13 Padova-Bologna. Per consentire lavori di pavimentazione dalle 21 di lunedì 30 giugno alle 5 di martedì 1 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Padova Sud, verso Padova. L'area di servizio "San Pelagio est".

