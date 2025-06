L’Avellino pianifica la rifinitura dell’attacco | trattative avanzate per Crespi e Favilli

L'Avellino si attiva con determinazione per rafforzare il reparto offensivo, preparando il terreno a trattative avanzate per Crespi e Favilli. La società biancoverde ha già trovato un'intesa con la Lazio per Valerio Crespi, pronto a colmare il vuoto lasciato da Zuberek. Mentre si intensificano le negoziazioni, i tifosi attendono con entusiasmo sviluppi che potrebbero rivoluzionare la rosa e spingere la squadra verso nuovi traguardi.

L’Avellino interviene con decisione sul fronte offensivo. La società biancoverde ha definito l’intesa con la Lazio per Valerio Crespi, destinato a ricoprire lo spazio lasciato vacante da Jan Zuberek, che si appresta a fare ritorno all’Inter al termine del prestito. Parallelamente, si registra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: crespi - avellino - pianifica - rifinitura

Avellino, il programma verso Catania: domani la rifinitura, domenica mattina la partenza - MSN - E' iniziata da poco la seduta pomeridiana dell'Avellino, rigorosamente a porte chiuse, per preparare l'insidiosa trasferta di domenica sera a Catania. Lo riporta msn.com