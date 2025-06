L’Australia vieta l’accesso ai social media ai minori di 16 anni | è la prima nazione al mondo

L’Australia fa da apripista nel mondo digitale, vietando ai minori di 16 anni l’accesso ai principali social media come TikTok, Instagram, Facebook e altri. Una decisione storica volta a tutelare i giovani dai rischi online, con sanzioni fino a 50 milioni di dollari australiani per chi viola la legge. Una mossa coraggiosa che solleva dibattiti e riflessioni sulla tutela dei minori nell’era digitale. La norma prevede...

Una legge pionieristica per proteggere i più giovani online. Il governo australiano ha approvato una legge che vieta l'utilizzo dei principali social media ai minori di 16 anni. Le piattaforme coinvolte includono TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, Reddit e X (ex Twitter). Chi non rispetterà questa norma rischia sanzioni fino a 50 milioni di dollari australiani. Esenzioni e polemiche: il caso YouTube. La norma prevede delle eccezioni per applicazioni di messaggistica, videogiochi online e servizi educativi o sanitari, come YouTube e Google Classroom. Tuttavia, questa esenzione sta già generando polemiche.